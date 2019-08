Mariah Carey segue Anitta no Instagram e cantora vibra: “louco demais”

Parece que a fama de Anitta no exterior realmente está se consagrado. Hoje a brasileira foi surpreendida com uma nova seguidora no Instagram: ninguém menos que a cantora Mariah Carey. Emocionada, a namorada de Pedro Scooby, que sempre foi fã da americana – no Carnaval deste ano, a brasileira havia até se fantasiado com o icônico look de Mariah no clipe de Heartbraker – fez questão de demostrar sua felicidade com um post em seu Instagram, com uma foto de todos os seus CDs da Mariah.

LEIA TAMBÉM

Na legenda, Anitta relembrou o quanto Mariah foi inspiradora para sua carreira. “Para aqueles que não sabem, minhas duas tias e minha mãe são obcecadas por ela. Então, quando eu nasci, fui a melhor aluna delas e me tornei uma fã. Essa é a razão pela qual eu quis ser cantora desde cedo”, escreveu. Leia a tradução completa da legenda, postada em inglês, abaixo:

//www.instagram.com/embed.js

“Isso é a minha família me acordando hoje para me dizer que a Mariah Carey me seguiu. Para aqueles que não sabem, minhas duas tias e minha mãe são obcecadas por ela. Então, quando eu nasci, fui a melhor aluna delas e me tornei uma fã. Essa é a razão pela qual eu quis ser cantora desde cedo. Meu tio me presenteou todos os natais com um CD da Mariah e nós sempre comemorávamos indo a loucura. (Porque naquele tempo nós não tínhamos dinheiro para comprar por nós mesmas). Então, esse CD passava uma semana na casa de cada uma de nós e eu costumava ir na casa delas para continuar ouvindo-o. (Quando eu tive dinheiro, eu comprei dois de cada um dos álbuns para nós e agora podemos ouvir sempre que quisermos). Quando ela veio para o Brasil, a gente não tinha dinheiro para ir. Eu lembro de ter ouvido o show pelo rádio chorando porque não estava lá. Meu aniversário é dois dias depois do dela e às vezes a gente comemorava o aniversário dela com o meu. Quando eu finalmente tive dinheiro o suficiente, tentei levar toda a minha família para viajar e assistir ao show dela. Só que toda vez que eu tentei, alguma coisa aconteceu e nós não conseguimos ir (desculpa por alguns acentos vazios que você deve ter visto na sua frente). Eu não dou a mínima que isso é apenas um follow no Instagram. Eu não estou tentando feat, eu não estou tentando me encontrar com ela, na verdade não estou tentando nada. Estou apenas mostrando como a vida é maluca. Cresci com ela no meu coração todos os dias me servindo de inspiração e agora ela sabe quem eu sou. Isso é louco demais”

PODCAST Como lidar melhor com seus problemas