Maria Paula: Uma musa do Casseta!

“Melhor que falar de sexo, só fazer”

Foto: Selmy Yassuda

Em cartaz no Teatro Augusta, em São Paulo, com a comédia “Decameron e a Serpente Invadiu o Paraíso”, a apresentadora e humorista Maria Paula se sente em estado de graça. Ela festeja a volta aos palcos após seis anos e seu respeito pelo tablado é tal que antes de as cortinas se abrirem, todas as noites ela cumpre o ritual de beijar o chão do cenário.

“É uma forma de agradecer a força mágica que acontece em cena”, explicou a atriz. E é com esse mesmo entusiasmo que a musa diverte os telespectadores há 15 anos no “Casseta & Planeta, Urgente!”, fazendo tipos hilários e parodiando personagens de novelas, por exemplo.

Formada em psicologia, com especialização em terapias corporais, a artista estreou na telinha como VJ da MTV e em pouco tempo estava na Globo. Casada com o músico João Suplicy, que ao lado do irmão Supla apresenta o programa “Brothers”, da RedeTV!, ela é tão louca pelos filhos, Maria Luisa, 5 anos, e Felipe, de 1 ano e meio, que carrega os dois sempre que viaja, mesmo que seja a trabalho. Saiba um pouco mais sobre a intérprete nesta entrevista exclusiva:

Sexo, o tema da peça que está encenando, é muito importante pra você?

Não tem assunto melhor. Aliás, melhor que falar, só fazer… O sexo e a sedução fazem com que a gente queira ser melhor para conquistar a pessoa que desejamos. Temos que prestar atenção na nossa vida sexual. A felicidade está em nossas mãos! E sem duplo sentido, tá?

Em sexo vale tudo?

Entre quatro paredes cada um sabe o que é bom para si. Que cada um faça o que lhe der na cabeça e seja feliz! Sou defensora do respeito à diversidade.

Qual a maior loucura que já fez por amor?

Faço loucuras todos os dias pelo João, esse homem lindo! Você conhece meu marido? Ele é um gato-to-to! É bacana, bom caráter e me deu meus dois filhos, o melhor de todos os presentes.

Não rola competição entre vocês?

Que nada, só admiração um pelo outro. Nós dois estamos bombando! Meu casamento está ótimo e sou totalmente apaixonada. A gente vive se beijando, sai para jantar, tomar um vinho… Em casa coloco velas pra gente namorar… Sou muito adepta dos rituais do amor.

Como se apaixonaram?

Olha, quando eu tinha 22 anos, nós moramos juntos por dois anos. Depois nos separamos e nos reencontramos quando fiz a peça “Todo Mundo Tem Problemas” (2003). Do palco eu vi que ele estava na plateia e tremi nas bases. Logo em seguida, ele me convidou pra jantar… Estamos juntos há sete anos.

Planejam ter mais filhos?

Não. O João já tem a Laura, 7 anos (de um relacionamento anterior), que considero nossa, e nós dois temos a Maria Luisa e o Felipe. Está bom assim.

Agora que está com a peça em São Paulo, como tem sido sua rotina?

Nas segundas e terças fico no Projac gravando o Casseta, das 9 às 21 h. Na quarta e quinta, faço aulas de voz e ginástica com meu personal trainer. Depois fico com meus filhotes, resolvo as coisas da casa, de banco… Na sexta, a gente vem todo mundo para São Paulo, inclusive o João, que grava o programa dele aqui.