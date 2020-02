Malhação ID: Cristiana desmascara Nanda

Cris vai ouvir a irmã combinando pelo

telefone uma de suas farsas

Foto: João Miguel Jr/ Rede Globo

Quando menos espera, Nanda (Giovana Echeverria) terá de se ver com Cristiana (Cristiana Peres). A megerinha continua se fingindo de doente para tentar impedir o namoro da irmã com Bernardo (Fiuk). Totalmente apaixonado, o gatinho chega a desistir da final do campeonato de hóquei, que cai no mesmo dia da final da disputa de patinação artística, só para ficar com sua gata.

Por causa disso, o garoto é expulso do time e fica arrasado. No dia da final, Nanda finge desmaiar para impedir que Cristiana saia de casa. Aflita, a patinadora vai buscar a ajuda do pai, Antônio(Sérgio Mastropasqua), mas, desconfiada, volta para espiar a irmã e a vê no telefone com Bia (Mariana Molina) e Tati (Élida Muniz), com quem combinou a armação para separar os namorados.

Furiosa, Cristiana discute com a menina. Antônio surge e coloca Nanda de castigo. Cristiana corre para chegar a tempo de disputar o campeonato e acaba vencedora, junto com Bernardo. Entusiasmada, ela o beija na frente de todos que estão no rinque de patinação, assumindo o namoro. Feliz da vida, o rapaz faz questão de pedir Cristiana formalmente em namoro a Antônio. Nanda aparece e ironiza a irmã, deixando claro: fará tudo para continuar prejudicando este romance.

