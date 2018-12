Mãe de Meghan Markle não quer passar o Natal com a rainha

Doria Ragland, a mãe de Meghan Markle, recusou o convite feito por rainha Elizabeth II para participar da festa de Natal junto da família real britânica em Sandringham House, palácio situado em Norfolk, leste da Inglaterra. A informação foi revelada pela revista People.

A família real é conhecida não só pelos grandes eventos do palácio, mas também pelas rígidas tradições. Porém, ultimamente, algumas dessas regras tem sido quebradas, e o motivo é ela, Meghan Markle.

Leia também: Harry abandona antiga tradição da realeza por Meghan Markle

O convite foi um gesto inesperado. Kate Middleton e seus pais, por exemplo, participam da comemoração na igreja na manhã de Natal, mas ficam hospedados em outra propriedade nos arredores do palácio.

Desde essa exceção, era esperado que a mãe da duquesa de Sussex participasse das férias com a família real em Sandringham. Pelo menos, era o que diziam os relatórios de uma fonte próxima do palácio ao Daily Express. “É uma marca do respeito da rainha por Meghan e um reconhecimento de que ela não tem nenhuma outra relação neste país – ao contrário de Kate, que tem o apoio de uma família muito próxima”, disse em entrevista.

Porém, a correspondente real Victoria Murphy contestou, em uma entrevista ao The Royal Box (Yahoo UK), as alegações. “Pelo o que entendi, ela não irá. Eu não acho que é porque eles não gostem dela ou algo parecido, eu só acho que não é usual para sogros irem. Eu sei que isso foi debatido, mas nada foi confirmado”.

A notícia veio um dia depois de Thomas Markle, o pai de Meghan, ter procurado a rainha Elizabeth para tentar uma reconciliação com a filha.

Leia mais: Pai de Meghan Markle faz revelação polêmica sobre a filha

+ Família real: 6 protocolos da realeza para o Natal