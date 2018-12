Harry abandona antiga tradição da realeza por Meghan Markle

Parece que o clima de romance segue firme e forte entre o casal príncipe Harry e Meghan Markle. De acordo com o Daily Mail, ele abriu mão de uma antiga tradição de final de ano para atender à um desejo pessoal de sua mulher.

Durante 20 anos de sua vida, Harry participou do time de caça real. Mas segundo a publicação, Meghan teria pedido que ele não integre mais a equipe, devido ao seu amor pelos animais.

A duquesa de Sussex teria demonstrado descontentamento com a prática ainda no ano passado quando Harry se uniu à família em uma caça de javalis na Alemanha.

Este ano, a casa de campo Sandringham House, no condado de Norfolk, contará apenas com a presença do príncipe William, do príncipe Charles e do pequeno George, primogênito de Kate e William.

Entretanto, o evento anual oferece a Harry e William a oportunidade de fortalecer o vínculo entre irmãos. Agora, observadores da realeza temem que a ausência de Harry sirva para aprofundar os boatos de tensões entre eles.

Leia também: Família real: 6 protocolos da realeza para o Natal

+ Palácio de Kensington se pronuncia sobre suposta briga entre Kate e Meghan