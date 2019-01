Mãe chama a polícia ao flagrar filha sendo abusada por avô na piscina

Segundo a polícia, a mãe deixou a criança com os pais dela, por volta das 13h, para ir a uma consulta médica. Ao retornar, pouco depois das 18h, a mãe encontrou a filha dentro de uma piscina segurando o órgão genital do avô. Ainda conforme a polícia, o homem segurava as mãos da criança.