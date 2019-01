Globo começa a divulgar os participantes do ‘BBB 19’; veja os selecionados

Há 19 anos, o Big Brother Brasil gera um misto de euforia e indignação entre muitos brasileiros. Enquanto os fãs aguardam ansiosos pelo início do programa, os detratores criticam a suposta falta de qualidade da atração. Ame ou odeie, fato é que o BBB continua a chamar a atenção do público e a gerar receita para a principal emissora do país.

Nesta quarta (09), a Rede Globo começou a anunciar os participantes da 19ª edição. Aqui estão eles:

Alan

O catarinense tem 26 anos e surfa há 4. Também pratica ioga, musculação, funcional e natação.

Carol Peixinho

A baiana de 33 anos é formada em Publicidade, mas trabalha em uma agência de turismo e tem um brechó.

Danrley

Danrley tem 19 anos, é atleta e mora na favela da Rocinha, no Rio. O jovem quase perdeu as seletivas do programa por não ter internet em casa.

Diego

Catarinense de 30 anos, Diego já foi campeão de laço e tem uma queda pela cantora Britney Spears. Atualmente tem uma loja de móveis.

Elana

Formada em engenheira agrônoma, a piauiense de 25 anos é filha de um pescador e de uma comerciante e tomou banho de chuveiro elétrico pela primeira vez aos 6 anos.

Fábio

Aos 27 anos, o gaúcho já trabalhou como bartender e mora há quatro anos em uma academia. Foi tricampeão Mundial de Jiu-Jitsu, bicampeão Pan-Americano, bicampeão Europeu e, atualmente, é campeão brasileiro.

Gabriela

A designer de 32 anos mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e foi adotada ainda quando bebê. É super fã de Beyoncé e imitava as Spice Girls na infância.

Gustavo

Nascido em São Paulo, Gustavo tem 37 anos e ama a banda Chiclete com Banana. Médico oftalmologista, ele terminou um relacionamento para entrar solteiro no programa.

Hana

Hana é carioca, formada em Cinema e youtuber. Em seus vídeos na internet, ela aborda temas polêmicos como aborto e política. Decidiu se tornar vegana após assistir a um documentário.