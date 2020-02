Luis Lobianco sofre acidente e desfalca elenco do ‘Dança dos Famosos’

O ‘Dança dos Famosos‘ deste domingo (13) trouxe um desfalque importante no elenco masculino da competição. Luis Lobianco, um dos participantes do time masculino, não apareceu para dançar e o motivo foi um pequeno acidente durante os ensaios semanais.

Em meio à etapa deste domingo, na qual os homens precisavam apresentar performances de rock, o público foi surpreendido quando Faustão chamou ao palco o Luis Lobianco e vimos apenas sua professora dando as caras. Ela explicou que seu aluno se empolgou muito durante os ensaios e sofreu uma entorse no tornozelo direito. “Tive um pequeno acidente durante os ensaios para a apresentação do rock e, infelizmente, por causa disso, não vou poder me apresentar”, explicou o ator em vídeo divulgado no site oficial do ‘Dança dos Famosos’.

Sem condições de se apresentar, Luis ficou de fora da etapa do rock. Se o tratamento correr como esperado, ele deve retornar na semana seguinte, sem os pontos da apresentação deste domingo. Como a diferença de nota ficará grande, muito provavelmente o ator já está garantido na etapa de repescagem, que será realizada daqui algumas semanas.

No geral, as apresentações dos homens foram boas. O destaque do dia foi Jonathan Azevedo, que impressionou até o júri técnico com seu gingado no rock. Ele também foi muito elogiado pelos artistas convidados, que contou com a participação especialíssima de Walcyr Carrasco, o autor de ‘A Dona do Pedaço‘. Entretanto, ele ainda não conseguiu superar Kaysar Dadour, que disparou há duas semanas. Promete ser uma competição acirrada.