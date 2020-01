Ludmilla revela namoro com bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves

O amor está no ar! Em uma entrevista ao colunista Léo Dias, Ludmilla revelou que está namorando com a dançarina Brunna Gonçalves. A cantora aproveitou para dizer também que uma música do novo DVD, “Hello Mundo”, é dedicada à namorada. Elas trabalham juntas desde 2017.

“Estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música ‘Espelho’, que está no meu novo DVD foi dedicada a ela”, declarou a dona do hit “Din Din Din”. Na canção, a cantora declara que o jeito de olhar a si mesma ficou ainda melhor com a paixão.

Veja também



No Instagram, a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, compartilhou dois stories sobre a revelação da filha. No primeiro, ela fala sobre deixar as pessoas se assumirem em paz. Enquanto que no segundo, ela se declarou para Lud e Brunna: “A felicidade de vocês é a minha. Deus abençoe muito vocês. Amo até depois do fim!”.

–

–

O lançamento do novo DVD de Lud aconteceu no dia 31 de maio. A cantora fez uma postagem emocionante na rede social com um vídeo de vários takes das gravações, com a música “Cheguei” de fundo. Já na legenda, ela deixou uma mensagem bem girl power para os seguidores. “LUTE COMO UMA GAROTA, não pare mesmo que canse, não ouçam as más línguas, foque em você, porque você é capaz e no começo só você sabe disso”.