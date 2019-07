Luana Piovani e Paulinho Vilhena curtem clima de romance em Portugal

Parece que a fila andou de vez para Luana Piovani. Após se separar de Pedro Scooby, que agora está com Anitta, a atriz e apresentadora foi vista em clima de romance com Paulo Vilhena em Portugal, país onde ela vive atualmente com os filhos.

Anteriormente, Ruben Rua, modelo português, foi apontado como seu novo affair. Entretanto, parece que Luana já está em outra, e dessa vez ela recorreu a um amor passado, já que ela e Paulinho viveram um rápido romance em 2002 e depois tiveram um revival no Carnaval de 2004.

Segundo o colunista Léo Dias, os atores foram visto em clima bastante afetivo durante uma festa realizada em Portugal na madrugada de quarta-feira (17). Segundo o jornalista, Luana estava muito carinhosa com Vilhena e parecia não estar preocupada em esconder a proximidade com o ex. O ator, no entanto, deixou no ar uma possível noite de romance vivida por eles. “Apenas um reencontro lisbonense”, disse ele a Léo Dias.

Separação e polêmicas

Recentemente, Luana virou assunto nas redes sociais por soltar frases polêmicas sobre sua separação e também sobre o relacionamento de Scooby com Anitta. Ela chegou a se irritar ao ver os filhos cantando uma música da funkeira. “Incrível, ninguém lê um Monteiro Lobato, canta uma ‘Palavra Cantada‘, uma Adriana Partimpim. A professora [das crianças] falou que tem que ler e escrever nas férias para não perder a mão. Do jeito que o incentivo aqui em casa tá puxado, quero ver como vai ser”, falou ela no Instagram.

Apesar de Paulinho não ter se pronunciado sobre o assunto, ele tem postado fotos em Portugal em seu Instagram:

Leia também: Luana Piovani surpreende e conta o que motivou separação com Scooby

+ Enquanto Anitta se declara, Piovani detona Pedro Scooby