Após briga, Scooby deixa casa de Luana Piovani em Portugal, diz jornal

Luana Piovani e Pedro Scooby estão dando o que falar novamente. O surfista, que se separou da atriz em março deste ano e está em um relacionamento com Anitta, se desentendeu com a ex-mulher, e deixou a casa dela em Portugal, onde estava para visitar seus filhos.

De acordo com o Jornal Extra, Scooby criticou a forma como Piovani cuida das crianças. Já a atriz usou o Instagram no fim de semana para alfinetar o ex-marido por não usar cinto de segurança nem cadeirinha com os filhos no carro.

Scooby está hospedado na casa de um amigo, ainda segundo o jornal. Ele deve passar alguns dias por lá e depois encontrar Anitta, que fará uma turnê pela Europa.

As indiretas e alfinetadas de Piovani contra Scooby estão frequentes desde que o surfista assumiu publicamente o namoro com a cantora pop. A atriz chegou a bloquear o ex-marido no Instagram.

Na semana passada, Piovani se irritou ao ver os filhos cantando uma música de Anitta. “Incrível, ninguém lê um Monteiro Lobato, canta uma ‘Palavra Cantada‘, uma Adriana Partimpim. A professora [das crianças] falou que tem que ler e escrever nas férias para não perder a mão. Do jeito que o incentivo aqui em casa tá puxado, quero ver como vai ser”, falou ela no Instagram.

