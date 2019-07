Luana Piovani surpreende e conta o que motivou separação com Scooby

Vivendo em Portugal, Luana Piovani contou a um programa de TV local o motivo de sua separação do surfista Pedro Scooby. A apresentadora disse que, depois da mudança de país, o relacionamento se desgastou.

“Quando chegamos aqui, as coisas ficaram mais claras com relação ao nosso relacionamento. E a distância ficou grande. No Brasil, eu tinha nove funcionários na minha casa, ele cheio de eventos, eu também… Quando chegamos aqui, era em casa, uma vida familiar. Daí, a gente conseguiu entender o que estava acontecendo. E para que a gente mantivesse a harmonia da casa, resolvemos nos separar”, explicou.

Luana e Scooby ficaram juntos por oito anos. Eles têm três filhos e anunciaram a separação em março.

Pedro assumiu o namoro com Anitta no início de junho. Apesar das especulações de um romance com o ator Igor Marchesi, Luana ainda não assumiu nenhum relacionamento depois da separação.

Leia mais: Christina Rocha chama a polícia durante gravação de programa

+ Burnout: entenda a síndrome de esgotamento pelo trabalho

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA