Look de Bruna Marquezine para o Natal custa cerca de R$ 13 mil; Veja

Bruna Marquezine não estava para brincadeira quando escolheu em seu figurino para a ceia de Natal.

A atriz escolheu para compor o look natalino na terça-feira (24) um vestido de cerca de R$ 8,4 mil e sandálias de cerca de R$ 5 mil, tudo da grife italiana Miu Miu.

Em vídeos no Instagram, ela é vista sentada no sofá, se deliciando com uma sobremesa, e se divertindo muito. Marquezine ainda teve tempo de brincar com as luzinhas natalinas que decoravam a noite.

Ainda nas redes sociais, ela mandou uma mensagem aos seguidores. “Espero que todos vocês tenham tido uma noite linda, maravilhosa, abençoada com as pessoas que vocês amam”, declarou.

