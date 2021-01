Made In Honório: por que Anitta e a Netflix estão sendo processadas

Anitta está sendo processada pela fã Maria Ilza de Azevedo, que aparece em um dos episódios do documentário Anitta – Made in Honorio. Além dela, a Netflix, responsável pela produção da série ,também está sendo alvo da ação judicial.

Segundo informações do jornal O Dia, Maria Ilza estava internada com Covid-19 na CTI de um hospital quando soube que aparecia no quinto episódio da série. A notícia, porém, não chegou de maneira positiva: muitos parentes e vizinhos ligaram para ela zombando de sua presença no vídeo. Alguns teriam até questionado a sanidade mental da senhora.

Para os advogados da idosa, Maria foi retratada de maneira jocosa e a série ridiculariza sua imagem, dando a entender que ela teria entrado na mansão da cantora sem autorização. “Para piorar, a atitude nefasta, covarde, mesquinha, das rés (Anitta e Netflix) acaba criando um mal estar na equipe de produção, que discute uma suposta falha na segurança em relação a presença da Autora (Maria Ilza)”, diz parte do argumento apresentado.

Maria Ilza, que também não teria autorizado o uso de sua imagem no documentário, virou motivo de gargalhadas no hospital onde estava internada, continuam os advogados, o que causou abalo psicológico.

Ainda assim, em 19 de dezembro, o juiz que avaliou o caso negou o pedido de retirada do documentário do ar. Dias depois, na véspera de Natal, Maria Ilza desistiu da ação, que, mesmo assim não foi extinta.

Em nota, os advogados de Anitta declararam que a cantora não recebeu nenhuma notificação judicial sobre o caso e que a ideia do documentário é mostrar a realidade da vida dela “sem manipular a veracidade dos fatos e com a expressa autorização de todos os envolvidos.”

“O que uma fã está fazendo na minha casa?”

Curiosamente, a cantora já parecia estar ciente de que a situação poderia trazer uma polêmica. Durante a coletiva de imprensa do lançamento da série, ela relatou o ocorrido em detalhes.

Naquele dia, ela estava tendo problemas com o figurino que usaria no Rock In Rio e foi pega de surpresa pela presença de Maria Ilza em sua casa. Assim, apesar de ter tratado a senhora “com todo carinho”, a cantora não pôde deixar de questionar pra sua equipe “que c******* uma fã estava fazendo dentro da minha casa” naquele dia. “Eu acho que vou ser cancelada”, brincou Anitta durante a coletiva.

