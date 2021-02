Lima Duarte é vacinado contra a Covid-19 aos 90 anos

Lima Duarte, de 90 anos, recebeu a vacina contra a Covid-19 e comemorou em suas redes sociais. “A ciência venceu!”, escreveu ele na sexta-feira (5). O ator recebeu a dose em Indaiatuba, município do interior de São Paulo.

“Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses. Mas a ciência venceu! Estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de um recomeço e de dias melhores. E que essa esperança possa ser para TODOS!”, celebrou na publicação.

A informação de que artista foi imunizado deixou muitos fãs contentes. “Que imagem linda, estou muito feliz por você estar vacinado. Te queremos bem, saudável e maravilhoso, abrilhantando nossos dias”, escreveu uma fã.

Recentemente, o ator veterano ganhou uma homenagem para marcar seus 90 anos de idade e os 70 anos da TV brasileira. A exposição sobre sua vida e obra foi inaugurada em novembro no Itaú Cultural, em São Paulo.

Idosos com 90 anos ou mais começaram a ser vacinados na última sexta-feira (5) na capital paulista e a partir da próxima segunda-feira (8) no resto do estado de São Paulo. A expectativa é que, apenas na capital, 32 mil pessoas recebam a primeira dose da vacina nessa etapa.

A cidade de Indaiatuba, onde estava o ator, recebeu na quarta-feira (3) um total de 2.730 doses da vacina contra o coronavírus. A imunização está prevista para idosos acima de 90 anos – 800 doses para este público – e as demais 1.930 doses para profissionais da saúde. As informações foram divulgadas pela prefeitura.

