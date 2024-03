Letícia Spiller rebate críticas após aparição divisiva no Lollapalooza

Letícia Spiller se tornou um dos assuntos mais comentados da internet nos últimos. O motivo? Ao que tudo indica, a atriz está vivendo um romance com o ex-BBB Nizam. Os rumores se intensificaram ainda mais após os dois aparecem juntos no Lollapalooza 2024, sendo clicados em momentos carinhosos.

uma das coisas mais aleatórias da história desse país é ver Leticia Spiller e Nizam juntos pic.twitter.com/NPTLKyDtc3 — Matheus (@odontinho) March 23, 2024

Gente esse casal Nizam e Leticia Spiller???? Só eu não sabia????? 🆘🆘🆘🆘🆘 pic.twitter.com/oensS4xvBN — BBBabi (@babi) March 22, 2024

Contudo, desde que os boatos se iniciaram, Spiller vem sofrendo duras críticas, visto que Nizam realizou uma série de comentários sexistas contra Yasmin Brunet, filha de Yasmin Brunet, enquanto ainda estava no reality show da Globo.

Até o momento, nem a estrela nem o ex-participante do Big Brother Brasil confirmaram o suposto romance.

Letícia Spiller rebateu críticas

Após o alvoroço gerado nas redes sociais, Spiller realizou uma publicação rebatendo os comentários do público, que vem a questionando sobre se relacionar com um homem que fez inúmeras declarações ofensivas sobre o corpo de Yasmin. Confira:

“Cigana diz que você pode decidir usar sua energia para abrir seus caminhos ao invés de usar tua energia em busca de aprovação; deixar a alegria ser guia; que a liberdade seja a nossa própria substância”, diz o carrossel enigmático publicado pela atriz. Na legenda, ela escreveu: “Bom sábado”.

Prontamente, os seguidores responderam à estrela: “Tá muito elegante, deixa eu traduzir pro povo: cuidem de suas vidas!”, brincou uma fã. “Até pra ser livre tem que ter senso… Linda, merece coisa melhor”, rebateu outra. “Mas, ele não, Spiller…. Please”, pediu uma terceira. “Está certíssima. Vai ser feliz”, incentivou mais uma.

Quem é o ex-BBB Nizam

No BBB24, foi o quarto eliminado. Nizam, nascido em São Paulo, é filho de libaneses. Chegou a ser atleta federado de Natação e Basquete e, durante a infância, praticava hipismo. Chegou a se matricular no curso de Relações Internacionais, depois migrou para Comércio Exterior, mas não se formou. No reality show da Globo, ficou conhecido por seus comentários ofensivos sobre o corpo de Yasmin Brunet, além das brigas protagonizadas com Davi.

Após sair da casa, Nizam se desculpou pelos comentários feitos na casa: “Eu tentei medir as palavras. Na hora que eu ia falar da Yasmin. Foi uma infelicidade gigantesca.”