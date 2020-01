Laís Souza, atleta que ficou tetraplégica, está de pé com uso de aparelho

Exemplo de luta, Laís Souza usou o Instagram nesta quarta-feira (10) para postar uma foto do momento marcante que está vivendo durante a sua recuperação: a ex-ginasta está de pé com a ajuda de um aparelho estabilizador, mas sem precisar do apoio de ninguém.

Na legenda do clique, a atleta enumerou o que deseja para ter dias gostosos de viver e ressaltou a vitória conquistada. “Que a gente tenha: astral bonito; prece nos lábios; saudade mansinha; fé no futuro; conversa que cura; firmeza nos passos; SONHOS QUE SALVAM”.



Laís iniciou a carreira como integrante da seleção brasileira de ginástica artística. Ela participou dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e de Pequim em 2008, por exemplo. Porém, foi em 2014 que tudo mudou. Ela reinventou a carreira e conseguiu uma vaga nas Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia, em que disputaria na categoria de esqui aéreo.

Porém, na véspera da competição, Laís sofreu um acidente enquanto fazia um treino em Salt Lake City, nos Estados Unidos. “O choque contra as árvores me deixou desacordada. Quando abri os olhos, me assustei. Com todos os fios que alguém possa imaginar ligados ao meu corpo, um cano que me impedia de mexer a cabeça, num quarto de hospital, sem nem sequer saber direito o que estava fazendo ali”, relatou a ginasta em uma entrevista ao “Esporte Espetacular”.

Veja também



No site sobre a atleta, ela revelou que o primeiro desafio a ser superado foi conseguir respirar sem aparelhos. Para fortalecer o diafragma que havia sido prejudicado pelo impacto na medula, Laís cantava Ana Carolina o dia inteiro.

Ainda na página, a ginasta falou sobre como foi com o esporte que ela conseguiu seguir em frente mesmo após o acidente. “Hoje a minha rotina é ainda mais difícil do que a de um atleta. Mas foi a minha vida de esportista que me fez ter a disciplina e foco nos meus novos objetivos. […] Estou me reinventando mais uma vez e buscando uma nova profissão. Por tudo que passei e pela forma que encaro a vida, muitas pessoas me falam que passo uma imagem positiva e de superação. Fico feliz de poder ajudar outras pessoas a seguirem em frente!”.

Com esse foco, Laís tem usado o Instagram para mostrar a evolução da sua recuperação, treinamentos e deixar mensagem positivas a quem a segue.