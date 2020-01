Laila decide se separar de Jamil em ‘Órfãos da Terra’

Bem que a gente desconfiou que o casal Laila (Julia Dalavia) e Jamil (Renato Góes) estava se casando cedo demais em ‘Órfãos da Terra‘. Segundo o resumo do que vai acontecer na próxima semana, a felicidade deles chegará ao fim com Laila desejando se separar do amado. Mas como isso?

Nos capítulos previstos para a próxima semana, Laila descobrirá que Jamil está escondendo coisas. Na verdade, o imigrante tenta ajudar com as dívidas de Miguel (Paulo Betti), e com isso ele solicita o auxílio financeiro de Dalila (Alice Wegmann). Após alguns desencontros e desentendimentos, a relação entre Laila e Jamil ficará insustentável e a saída encontrada pela protagonista é o divórcio.

Além disso, o plano de Dalila começará a dar errado também, mas você pode conferir isso lendo no nosso resumo da semana!

Segunda-feira, 1º de julho – Miguel engana Rania

Jamil e Miguel não aceitam a ideia de Dalila. Rania (Eliane Giardini) sofre com a situação de seu marido. Helena (Carol Castro) promete não se envolver mais com Elias (Marco Ricca).

–

Miguel pede para Jamil aceitar a proposta. O juiz decide o caso de Faruq (Eduardo Mossri). Miguel faz Rania assinar a transferência dos imóveis, sem ela saber o que são aqueles papéis.

Terça-feira, 2 de julho – Jamil sai com Dalila

Jamil opta por esconder de Laila o negócio com Miguel. Valéria (Bia Arantes) briga com Norberto (Guilherme Fontes). Dalila ordena que Jamil se encontre com ela, sem a presença de Miguel. Bruno (Rodrigo Simas) provoca Norberto. Jamil mente para Laila e não conta que vai jantar com Dalila, ele só não esperava ser visto por Zuleika (Emanuelle Araújo).

Quarta-feira, 3 de julho – Laila e Jamil discutem

Após cumprimentar os dois, Zuleika decide contar o que viu para Laila. Camila (Anaju Dorigon), agora também com pé atrás, decide ajudar a irmã na investigação contra Dalila. Laila faz um escândalo ao ver o marido com Dalila, e Jamil não consegue explicar. Muito na bad, Laila procura Bruno para ser consolada.

–

Elias e Missade (Ana Cecília Costa) se beijam. Jamil fica irritado por Bruno ter levado Laila até em casa. Dalila está certa de que se casará com Jamil.

Quinta-feira, 4 de julho – Rania acusa Jamil

Paul (Carmo Dalla Vecchia) avisa Dalila que o plano dela para conquistar Jamil é um pouco absurdo, e ele é expulso do quarto. Rania acusa Camila de ter roubado suas joias. Miguel pede para Jamil contar um pedacinho da verdade para sua esposa. Miguel confessa a Rania sua dívida, e ela tem um treco.

–

Camila conta ter visto o carro de Paul amassado depois do acidente de Elias e Helena. Após contar a Laila sobre a conversa com Miguel, Rania aparece para acusar Jamil de golpe.

Sexta-feira, 5 de julho – Laila decide se divorciar

Jamil fica inconformado com a acusação, e Laila fica ainda mais desconfiada. Cibele (Guilhermina Libanio) tem a ideia de contar a quantas anda sua investigação para Laila. Camila faz um esquema com uma camareira para invadir o quarto de Dalila, e lá ela encontra uns documentos. Missade tenta consolar sua filha Laila. Dalila percebe uma movimentação em seu quarto. Laila decide se separar de Jamil.

–

Sábado, 6 de julho – Dalila dá em cima de Jamil

Laila pede gentilmente que Jamil saia de casa. Camila revela à sua irmã que Dalila e Paul são amantes. Elias tenta convencer sua filha a não seguir em frente com a separação. Marie (Eli Ferreira) vai tirar satisfações com Laila por ela ter ido atrás de Bruno. Dalila se oferece para ajudar Jamil, e ele não vê outra saída. Paul flagra Camila no quarto de Dalila. Enquanto isso, a vilã embebeda Jamil e dá em cima dele.