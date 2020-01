Klebber Toledo comenta repercussão de cena gay: ‘Achei interessante o burburinho que causou’

Klebber Toledo e Marina Ruy Barbosa posam para fotos na festa de lançamento de Império

Foto: George Magaraia

Klebber Toledo e Marina Ruy Barbosa chegaram juntos à festa de lançamento de Império, neste sábado (19). “A gente se completa. Para o relacionamento durar tem que ser alimentado todo dia, ter companheirismo. Sou um namorado verdadeiro e cuidadoso”, afirma Klebber.

Na nova novela das 21h, os dois terão destinos separados, ainda que com algumas semelhanças. Enquanto Marina interpretará Maria Ísis, que terá um caso com José Alfredo (Alexandre Nero), Klebber será Leonardo, que viverá um romance com Cláudio (José Mayer).

A personagem da ruiva terá um ar de lolita e em algumas das cenas já gravadas ela aparece de lingerie. Klebber, porém, encara tudo com naturalidade. “Acho normal fazer cenas sensuais. É profissional. Quando começamos a namorar ela já era atriz, então é natural”, explicou.

Na hora da exibição do clipe de apresentação da novela, o que também deu o que falar foram as cenas românticas entre o ator e José Mayer. “Achei interessante esse burburinho que a cena gerou no pessoal. Os personagens têm um relacionamento de dez anos, não é uma ficada, tem amor e amizade”, comentou.

Na festa, Zé e Klebber mostraram sintonia

Foto: Agnews

