Kim Kardashian desembarca no Brasil

Kim Kardashian já está no Brasil! A morena desembarcou em São Paulo neste domingo (10). Kim contou com um forte esquema de segurança e conseguiu despistar os paparazzi que aguardavam à postos a sua chegada. Ainda assim, a musa foi simpática e atendeu o pedido de selfie feito por uma fã.

No sábado, antes de deixar os Estados Unidos, ela compartilhou uma foto dentro do avião, acompanhada de suas assistentes, avisando: “Brasil, aqui vamos nós!”

A estrela do Keeping Up With The Kardashians está no país para lançar a coleção de roupas que assinou para a C&A. A loja de departamento até revelou um segredinho que atiçava a curiosidade de todos: a socialite veste manequim 38 sob medida, mas no quadril usa 40. Ela apresentará a coleção em eventos marcados para essa segunda.

Kim esteve no Brasil em 2013, acompanhada do marido, Kanye West.