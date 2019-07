3 momentos fofos dos filhos de Kate e Meghan se divertindo juntos

Quando estão juntas, as crianças costumar se divertir e protagonizar momentos fofos. Com os priminhos da realeza não seria diferente. Na última quarta-feira (10), Kate Middleton e Meghan Markle levaram seus filhos para prestigiar os pais, príncipe William e príncipe Harry, durante uma partida beneficente de polo. A ocasião rendeu vários cliques adoráveis e engraçadinhos.

A duquesa de Sussex e Archie se uniram à duquesa de Cambridge e seus três filhos no Billingbear Polo Club, em Wokingham, Surrey. Foi a primeira vez que as duas famílias foram vistas juntas depois de rumores de brigas. E o passeio teve piquenique, brincadeiras e um momento super fofo entre o príncipe Louis e Archie.

Confira alguns dos melhores cliques abaixo:

1. Louis fazendo careta para Archie

Esta sequência de fotos é simplesmente adorável. O Príncipe Louis “rouba” o óculos de sol de sua mãe, coloca em seu rosto e acena para Archie, no colo de Meghan, enquanto faz uma careta engraçadinha. Muito fofo, né?

Louis brincando com o priminho Archie

2. Kate e os filhos fazendo um piquenique

Charlotte e George mostraram que são crianças como qualquer outra durante um piquenique depois da partida de polo do pai e do tio. Veja esta foto da princesinha saboreando um sanduíche, enquanto o irmão “descansa” no porta-malas do carro!

Kate e os filhos em piquenique

E nesta abaixo, o que será que o George estava aprontando, hein? Seja o que for, Kate não parecia estar muito contente…

Kate e seus filhos em piquenique

3. Charlotte jogando bola

A pequena Charlotte mostrou que futebol não só é coisa de menina, como coisa de princesa. Confira esses cliques super fofos da filha de Kate brincando com uma bola:

Charlotte jogando bola

Charlotte jogando bola

Charlotte jogando bola

Leia também: Meghan causou o maior falatório ao usar jeans em evento

+ A Rainha Elizabeth II irá se aposentar aos 95 anos?

Síndrome de burnout: Izabella Camargo conta a sua história no podcast “Senta Lá CLAUDIA”