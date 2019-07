Meghan causou o maior falatório ao usar jeans em evento

Após aparecer em público com diversos looks maravilhosos, Meghan Markle acaba de ser envolver em uma polêmica por causa de uma mera calça jeans. Tudo aconteceu na última quinta-feira (4), quando ela compareceu ao torneio de tênis de Wimbledon para ver Serena Williams jogar.

O que era para ser apenas um meio de prestigiar uma amiga querida ganhou maiores proporções graças ao código de vestimenta estabelecido pelo All England Club, sede do torneio.

Vestida com um blazer branco listrado, camiseta preta e jeans, Meghan, ao que tudo indica, quebrou as regras de etiqueta da Royal Box, área reservada para a família real e seus convidados na parte central da arquibancada do clube.

Meghan Markle no Torneio de Wimbledon

“Foi um pesadelo, ela é um pesadelo”, um oficial que organizava a visita de Meghan disse ao The Times UK. Segundo outra fonte do clube, ela queria assistir a partida de modo incógnito, mas alguns problemas ocorreram. “Não era possível convidá-la para a Royal Box porque ela estava usando jeans, mas isso não importava porque tudo que ela queria era vir e assistir Serena.”

Além disso, “Andy Murray [tenista britânico] jogou logo depois e foi muito deselegante não assistir um britânico, já que ela é da família real”, acrescentou a fonte.

Meghan Markle prestigiando a amiga Serena Williams, no Torneio de Wimbledon

A exigência de que a Duquesa de Sussex não fosse fotografada durante o jogo também não foi bem recebida por algumas pessoas. Durante o programa Good Morning Britain, o apresentador Piers Morgan criticou a postura de Meghan:

“Isso é tão ridículo, essa obsessão que ela e Harry têm sobre privacidade. É hipócrita e eles não são pessoas privadas, eles são o Duque e a Duquesa de Sussex. Nós tivemos que pagar por aquela mansão. […] Não é um local privado. Se você quer privacidade, não vá para a Royal Box em Wimbledon. […] Se quer privacidade, volte para a América.”

Um informante do palácio disse ao Times que Meghan queria assistir Serena de um local menos privilegiado da arquibancada e não tinha nenhuma intenção de usar a Royal Box.

