Meghan faz passeio com filho em companhia de Kate Middleton

Príncipe William e Príncipe Harry competiram em uma partida de polo que busca arrecadar fundos para 15 instituições de caridade nessa quarta-feira (10). Essa foi a primeira vez que os irmãos foram vistos juntos em um evento neste ano, depois de vários rumores de que eles estavam brigados. William foi acompanhado pela espoas Kate Middleton e seus três filhos – George, Charlotte e Louis – e Harry por Meghan Markle e o filho Archie. Os irmãos competiram pelo troféu Khun Vichai Srivaddhanaprabha Memorial, batizado em homenagem ao presidente do clube de futebol Leicester City, que era fã de polo.

Essa também foi a primeira vez em que os primos da realeza foram vistos juntos. Kate brincou na grama com Louis, de 1 ano, enquanto George, 6 anos, e Charlotte, 4, brincavam nas proximidades. Meghan foi vista andando com Archie, de 2 meses, no colo no estacionamento do evento. O bebê foi batizado no sábado (6) em uma cerimônia íntima.