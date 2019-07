Travesso e carismático, o bebê Louis já ganhou o coração de todo mundo

O pequeno Louis, filho de Kate Middleton e Príncipe William, chamou atenção dos fotógrafos com cenas muito fofas quando Kate e Meghan Markle levaram os filhos para prestigiar os pais em uma partida de polo beneficente. Essa foi a primeira vez que as duas famílias foram vistas juntas depois de rumores de brigas.

Enquanto Archie, de 2 meses, dormiu durante praticamente todo o passeio, Louis, que completou 1 ano em abril, fez a família toda rir. Ele “roubou” os óculos escuros da mãe, colocou em seu rosto e acenou para Meghan e Archie, fazendo caretas.

Louis brincando com o priminho Archie e a tia Meghan

Vestindo uma bermuda verde com uma camisa polo azul, ele se divertiu andando e correndo sozinho pelo espaço e no colo da mãe, que também cuidava dos dois filhos mais velhos, George, de 6 anos, e Charlotte, de 4.

Essa não foi a primeira vez que o pequeno protagonizou momentos engraçados em frente às câmeras. No aniversário de 70 anos do Príncipe Charles, em setembro de 2018, ele brincou com o avô durante a foto oficial da família, fazendo os pais e tios rirem. Muito fofo, não? ❤

Leia mais: 3 momentos fofos dos filhos de Kate e Meghan se divertindo juntos

+ A Rainha Elizabeth II irá se aposentar aos 95 anos?