Joia Rara: Sílvia descobre que está grávida

A vilã mantém a farsa sobre a gravidez

Com a chegada de Sílvia (Nathalia Dill) ao Himalaia, Amélia (Bianca Bin) decide se afastar de Franz (Bruno Gagliasso).

Inconformada com a interrupção no romance dos pais, Pérola (Mel Maia) arma uma travessura para tentar impedir a permanência da madrasta do mosteiro. Com a ajuda de Norbu (Adriano Alves), a menina coloca um sapo no quarto da megera, mas a estratégia surte pouco efeito.

E um belo dia Sílvia surpreende a todos ao anunciar que está esperando um bebê de Franz, deixando Amélia transtornada. Mal sabe a jovem que a gestação não passa de uma suposta invenção da rival para destruir seu amor com Franz.

Só que, na manhã seguinte, ao ser examinada por um médico, Sílvia leva um susto, pois ele confirma a gravidez. Ela transou com Viktor (Rafael Cardoso) e deduz que o filho é do cunhado. Porém, não diz nada a ninguém e mantém sua farsa. Pérola garante a Amélia: não terá irmão algum