Joaquim Lopes, que interpretará um homofóbico: ‘O importante é ser feliz, com mulher ou com homem’

Joaquim Lopes na festa de lançamento de Império

Foto: George Magaraia

Joaquim Lopes chegou sozinho ao Jockey Club para a festa de lançamento de Império, neste sábado (19). “Paolla (Oliveira) não veio, mas está em casa me esperando”, justificou. O ator, claro, não deixou de falar sobre o seu papel, que será um dos mais controversos da trama.

Ele interpreta Enrico, filho do cerimonialista Cláudio Bolgari (José Mayer) com a ex-Miss Brasil Beatriz (Suzy Rêgo). Cláudio leva uma vida dupla e esconde de todos que é homossexual. Ao descobrir o segredo do pai, Enrico não aceitará a revelação e cortará o contato com ele.

Joaquim, porém, discorda prontamente da atitude do personagem. “Meu pai e minha mãe me ensinaram desde criança que o importante é ser feliz, e isso com mulher ou homem. A gente nunca sabe como vai reagir a alguma coisa, mas eu não teria uma reação tão destemperada como a que ele terá”, garante.

E será que ele tem planos de passar esse ensinamento para seus próprios filhos? O ator diz que ele e Paolla ainda guardam os planos de herdeiros para o futuro. “Quando acontecer vou ser muito feliz, com certeza, mas tudo tem seu momento”, explica.

