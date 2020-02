João Bosco e Vinícius sobre parceria com Ronny e Rangel: ”Quando a música é boa, tudo dá muito cert

João Bosco e Vinícius aceitaram o convite de Ronny e Rangel e participam do videoclipe Elo

Foto: Divulgação

Nomes de destaque do sertanejo universitário, João Bosco e Vinícius receberam a composição Elo, dos amigos, Ronny e Rangel, e aprovaram a mensagem da canção, que resultou em uma parceria, com a gravação de um videoclipe, em um restaurante de São Paulo, com produção da 3K Produtora.

A dupla se apresentou na reinauguração da Brook’s Bar, na capital paulista, na madrugada desta sexta-feira (19) e, minutos antes de subirem ao palco, com casa lotada, os cantores conversaram com a imprensa a respeito da parceria.

“A gente conhece o trabalho dos meninos há muito tempo e sempre falávamos ‘vamos gravar uma música juntos, fazer algo juntos’ e quando eles mandaram a música Elo [composição de Diego Faria e Ronny], ela se encaixava muito bem para a gente cantar ela e a música é um sucesso, tem um conteúdo de letra, de melodia, de arranjo muito bem feito e eu acho que vai dar liga”, contou João Bosco.

Vinícius ainda completou a respeito da composição: “É muito boa a mensagem. É muito bom quando a gente faz a parceria e sabe que a música tem o potencial de se destacar a nível de Brasil. Ela tem essa qualidade. Quando a música é boa, tudo dá muito certo, quando vai gravar, quando vai cantar. A energia da música está incrível”.

Mas a dupla destacou que a parceria não foi somente pela amizade com Ronny e Rangel, mas principalmente pela qualidade da composição. “Música é nossa matéria-prima, não adianta um nome, a música tem que ser boa, tem que ter conteúdo, tem que ser comercial. A gente vive disso há muitos anos, a gente não acertou em tudo, mas consegue enxergar o potencial da música”, explicaram os cantores.

Girassol

A Expo Londrina, tradicional festa de peão no sul do Brasil, foi o palco para que a dupla cantasse pela primeira vez, a nova música de trabalho, Girassol, composição de Kleo Dibah, da dupla com Rafael, e Igor Mendes. “É uma vanera, que tem início, meio e fim, com nossa característica e o tema Girassol foi um tema nunca usado no sertanejo até hoje. Ela é uma aposta que ficou bem sertaneja, bem a nossa cara, sem muita frescura e eu acho que tem tudo para andar”, contou Vinícius.

“A música não faz parte do nosso projeto A Festa [último DVD de João Bosco e Vinícius]. Então estamos começando a recolher repertório para nosso próximo projeto. E paralelo a isso, estamos terminando o disco só com modões. Faltam algumas gravações. Sentimos uma energia muito legal em Londrina e o produtor musical da música estava lá e gravamos lá. Foi o nosso quarto show na Expo Londrina. Soltamos a letra no telão e a galera cantou. É a música que está encabeçando o próximo CD.”, completou João Bosco.

A dupla revelou a data de lançamento do videoclipe de Girassol: na próxima segunda-feira, 22 de abril.

Produção paralela e com calma

João Bosco e Vinícius estão produzindo um disco somente com modões, em que contam com participações dos cantores, cujas canções faziam parte do repertório da dupla quando tocavam em bares, antes do sucesso. “Estamos indo com calma. Não precisa de pressa para a realização de um sonho”, destacou Vinícius.

Segundo os cantores sertanejos, faltam apenas cinco gravações para a finalização do projeto. “Trio Parada Dura, Milionário e José Rico, Leonardo, Bruno e Marrone e Zezé Di Camargo e Luciano”, revelou João Bosco. “Estamos fazendo devagar, sem pressa, estamos fazendo de acordo com a folga das agendas”, finalizaram os cantores.