Izabella Camargo esclarece boatos sobre suposta saída da Globo

A jornalista Izabella Camargo decidiu esclarecer os boatos em torno da sua suposta saída da Rede Globo. Nesta semana, informações sobre o seu desligamento da empresa e de um acordo milionário foram divulgadas.

Em nota, Izabella explicou que essas especulações “não correspondem aos fatos”. Vale lembrar que a jornalista, que participava do Hora 1 e Bom Dia São Paulo, foi diagnosticada com a Síndrome do Burnout e precisou se afastar por recomendação médica. Ao retornar, foi surpreendida com a demissão. No dia 23/9, a apresentadora retornou à Globo por conta de uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho.

Confira a nota na íntegra.

“Em respeito ao judiciário e as pessoas que me acompanham há 22 anos, tempo em que estou trabalhando no rádio e tv, asseguro que as informações divulgadas nos últimos dias sobre a relação contratual com a TV GLOBO não correspondem aos fatos. Todos os detalhes estão sob segredo de justiça. Obrigada pela compreensão. Izabella Camargo”.

