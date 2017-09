Ivete Sangalo confirmou que está grávida de duas meninas. O anúncio foi feito de forma divertida durante o show no Rock in Rio nesta sexta-feira (15). “Se não bastasse uma mulher em casa, agora vão ser três”, disse ela.

A cantora já havia compartilhado a notícia da gravidez na última terça-feira (12), fruto do relacionamento com Daniel Cady, com quem já tem Marcelo, de 7 anos.