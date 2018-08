Ivete Sangalo se emociona ao falar dos filhos: “Saudade das crianças”

No final do episódio de terça-feira (7) do The Voice Brasil, a técnica Ivete Sangalo se emocionou contando sua história com os filhos e sobre a sua rotina de mãe. A cantora chorou ao falar sobre a saudade que sente de Marcelo, 9 anos, e das pequenas Marina e Helena, de quase seis meses.

“Eu nem consigo falar dessas coisas por saudade das crianças. O meu hoje é o meu melhor, porque quando não estou cantando, a coisa que mais gosto de fazer, estou cuidando dos meus filhos e da minha casa. E eu cuido dos meus filhos com muito amor”, disse a cantora.

Além de comentar o carinho que sente pelos pequenos, Ivete contou um pouco de sua rotina quando está com eles: “Eu troco a fralda das minhas filhas, eu coloco elas para dormir, dou banho e converso com elas. Não dá tempo de sonhar, porque já estou no sonho. Estou completamente no sonho”.

Durante o discurso, a cantora não deixou seus fãs de lado, os colocando na posição de família junto com seus amigos no ramo da música. “Se não bastasse a construção dessa família, Deus ainda manda essas tantas famílias: meus fãs, meus amigos na música. E vou lhe dizer uma coisa, as minhas oportunidades são bem-vindas, porque eu tenho a certeza que estou garantida na responsabilidade que tenho com elas”, disse.

