A atriz Isis Valverde, 31 anos, resolveu inovar. Dona de fios castanhos há anos, apareceu em clique no Instagram ostentando madeixas loiras.

Grávida do primeiro filho, ela compartilhou o resultado com uma mensagem inspiradora. “Mudei, casei e me reinventei”, escreveu na legenda da foto. Pela hashtag usada por ela, “#working” (trabalhando, do inglês), parece que vem projeto novo por aí.

Mas, antes que se assuste, tudo não passou de uma brincadeira com o beauty artist Ton Reis. O expert, inclusive, esclareceu tudo nos Stories da estrela: era uma peruca!

Confira o “antes e depois” da brincadeira: