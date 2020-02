Isis Valverde: detalhes e curiosidades da vida da atriz

Isis Valverde está no ar com a Marcela, de Ti-ti-ti

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

● Nascida em Belo Horizonte, foi criada em Aiuruoca (MG), pequena cidade na Serra da Mantiqueira.

● Apelido de infância: avenca. “Minha mãe [Rosalba Nable] me chamava assim porque a avenca é uma planta frágil e eu vivia doente.”

● “Eu era uma criança bem esquisita, que gostava de fi car sozinha e adorava bichos. Criei mico, bode, coelho, minhoca…”

● Frequentou o curso de teatro da mãe – atriz cômica – até os 10 anos, quando a companhia fechou.

● Aos 15 anos mudou-se para Belo Horizonte. Num shopping, foi descoberta por um olheiro: virou modelo.

● Com 18 anos decidiu morar no Rio de Janeiro. “Minha mãe só chorava e meu pai [Sebastião Valverde] queria que eu fizesse medicina. Então, me deu o prazo de um ano: se eu não conseguisse seguir a profi ssão que escolhi, voltaria para casa e tentaria medicina. Nove meses depois eu estava em Sinhá Moça (2006).”

● Fez 17 testes na Globo até ganhar o papel em Sinhá Moça – depois vieram Beleza Pura (2008), Caminho das Índias (2009) e Ti-ti-ti (2010). Em 2005, perdeu o papel de Giovana, em Belíssima, para Paola Oliveira.

● Aos 19 anos, descobriu ser celíaca, [intolerância a glúten, o que a afasta de alimentos que tenham farinha de trigo]. De qual prato sente mais saudade? Bolo de cenoura.

● Faz aulas particulares de fi losofia. “Estudo por que sou curiosa.”

● Tem duas tatuagens: o par de máscaras que representa o teatro desenhado nas costelas e a frase “o Senhor é meu pastor”, escrita em latim, na nuca.

● “Até os 13 anos eu era a ‘boca virgem’ da turma. Beijei na praça da cidade, a turma toda vendo e gritando. Mas foi horroroso, ele tinha uma língua áspera [gargalhadas]. Só fui gostar de beijo aos 14 anos, com um garoto com quem fi quei até os 17 anos.”

● Namora há dez meses o executivo Luiz Felipe. Após um rompimento de dez dias, decidiu pedir o rapaz em casamento. Ouviu um “sim” e, desde então, começa a pensar na cerimônia – ainda sem data certa -, com buquê, véu, bem-casado…

(matéria publicada na revista VIVA!MAIS em novembro de 2010)