Isa fica sabendo que é adotada

Isa fica arrasada com a descoberta

de que é adotada

Foto: Divulgação / Rede Bandeirantes

Com o sucesso de Isa (María Gabriela de Faría), Marina (Sabrina Seara) decide virar empresária da irmã e marca uma sessão de fotos para ela. Quando termina, as duas seguem para a loja de música e a gatinha se despede. Cristovão (Donny Murati) elogia a beleza das irmãs e, sem perceber que Isa voltou, Marina deixa escapar que elas não são irmãs de sangue.

Arrasada, Isa se esconde e chora muito. No colégio, Alex (Reinaldo “Peche” Zavarce) tenta se aproximar da namorada, mas ela é fria com ele, que não entende nada. Pior: acha que a fama subiu à cabeça dela. Depois, encontra Linda (Micaela Castelloti) e desabafa com a amiga sobre sua descoberta. Cristina (Milena Torres) passa por perto nesse momento, ouve a conversa e depois conta a Isa que soube de tudo por intermédio de Linda.

Assim, as amigas brigam mais uma vez por culpa da garota. Para completar a tristeza de Isa, a megerinha Cristina chantageia Diego (Everson Ruiz) para aparecer em seu programa antes de Isa e revela, ao vivo, o segredo de sua rival. Muito magoada, a gatinha entra em conflito com a irmã, que consegue acalmá-la e levá-la para casa, onde conversam com o pai e a mãe.

Ela compreende os familiares que a criaram com tanto amor, mas pede para saber quem são seus verdadeiros pais.