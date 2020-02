Iris Stefanelli e Adriana Lessa soltam o verbo após serem trocadas no TV Fama

Iris Stefanelli e Adriana Lessa estão fora do TV Fama

Foto: Edu Lopes/ Thiago Bernardes

O clima não anda muito bom nos bastidores do TV Fama, da RedeTV!. Tudo porque, na semana passada, a equipe do programa foi pega de surpresa com a notícia de que Iris Stefanelli e Adriana Lessa deixarão o comando da atração no final de abril. No lugar delas entrará a jornalista Flávia Noronha, apresentadora do RedeTV Esporte que dividiu com Nelson Rubens a cobertura do Carnaval deste ano.

A coisa está tão nebulosa que, de acordo com a ex-BBB, ela soube da substituição por intermédio da imprensa. “Eles (os diretores) resolveram sozinhos. Mas respeito a forma como a televisão trabalha. Sou da paz, não brigo com ninguém. Mas, mesmo grata à empresa, confesso que, às vezes, dá uma raivinha e penso: ‘Ah, não acredito que vou sair’. Depois passa”, revelou a loira, que ganhará um quadro fixo na atração e não sabe se terá o contrato renovado em julho.

O mal-estar mesmo, dizem, ficou por conta da reação de Adriana Lessa, que não teria recebido tão bem as substituições. Segundo uma fonte, a artista tem se mostrado bastante triste. Procurada por nossa reportagem, porém, ela garantiu não guardar ressentimentos. “Estou tranquila, todavia, alguns fatos me causaram estranhamento, como ter sido dispensada de trabalhar no Carnaval de 2009 e nem sequer ter sido convidada este ano, sendo que entrei no TV Fama em razão da minha cobertura do Carnaval há quatro anos”, desabafou a bela, que aproveitou para desmentir a negociação de uma parceria com o apresentador Amaury Jr., conforme pipocou na internet nos últimos dias.

Firme em seu posto, Nelson Rubens garante: o clima está ótimo por lá. “Estamos preparando novos cenários, vinhetas e contratações. A entrada da Flávia é para dar um viés mais jornalístico. Não vejo nem a Adriana nem a Iris desanimadas. A Adriana até canta nos intervalos”, contou.

O que rola nos corredores é que ambas podem tentar uma vaga nas séries e minisséries que a RedeTV! produzirá ainda em 2010. “Se tiver mesmo, vou ser a primeira a me inscrever para os testes”, diz Siri.

Outra possível troca também vem dando o que falar atrás das câmeras. É quase certo que Mirella Santos entrará no lugar de Monique Evans como repórter da atração. Até o fechamento desta edição, dia 12 de abril, a assessoria de imprensa da amada de Latino não confirmava a informação. Assim como a da RedeTV!, que ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto. E Adriana Bombom acertou tudo para fazer divertidas entrevistas no Rio.