Jennifer Lopez

Também na vibe dos acessórios na cabeça, J-Lo escolheu um chapéu de aba larga de feltro. Em um branco acinzentado, como seu vestido, a neutralidade do tom combinou com o batom nude nos lábios. Nos olhos, sombras mais escuras emolduraram a íris castanha, com um ponto de luz na parte interna.

Meghan Trainor

As mechas loiras da cantora ganharam volume com um topetinho no topo da cabeça. O tom rosado sutil nas pálpebras contrastou muito bem com o azul dos olhos. O ponto de luz branco na parte interna deu um tom delicado e sutil na maquiagem romântica. Nos lábios, um brilho suave, quase parecido com seu tom de pele.

Heidi Klum

Os fios do cabelo da artista ficaram livres no tapete vermelho, apenas posicionados atrás de sua orelha esquerda, mostrando a joia usada. Na mate sóbria, os lábios ganharam um tom neutro, com brilho. Os olhos, com cílios carregados, foram cobertos com uma sombra brilhosa, dando um toque especial ao visual.

