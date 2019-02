Amiga de Meghan Markle abre o jogo sobre os bastidores do casamento real

Milhares de pessoas ao redor do mundo grudaram os olhos na TV (e nas redes sociais, é claro) para acompanhar a cerimônia do casamento real, em 2018, quando Meghan Markle e Harry trocaram alianças. Mas foram só alguns sortudos que acompanharam os bastidores do grande dia, caso de uma fonte próxima à duquesa que falou à revista People nesta semana.

Em entrevista, a amiga (ou amigo) conta que a aura de serenidade vista na ex-atriz era, de fato, pura verdade. “Era possível sentir a energia dela na hora. A calma com que foi vista na cerimônia transparecia a sensação de que ali, apesar de tudo, eles eram apenas um casal”, disse.

Durante o papo, a informante ainda garantiu que todas as supostas exigências mirabolantes de Meghan não passaram de boatos. “Disseram que ela havia pedido para borrifarem uma fragrância na igreja, por exemplo, mas não era verdade”, garantiu. Segundo ela, a Duquesa de Sussex não foi a noiva cheia de vontades que tentaram pintar.

”Quem a conhece de verdade e sabe de sua relação com Deus e com as pessoas jamais diria isso”, finalizou.