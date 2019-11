Príncipe Harry surpreende passageiros em vôo no Japão

Depois receber muitas críticas por viajar de jatinho particular com Meghan Markle, príncipe Harry mudou. “Oh meu Deus, príncipe Harry!, postou uma passageira quando o viu no avião.

Harry está no Japão, acompanhando a seleção inglesa de rugby no campeonato mundial. O registro mostrou que ele não viajou na classe executiva, mas na classe econômica premium, que tem mais luxos que a classe econômica, mas sem os privilégios de uma passagem mais cara. O vôo entre Japão e Inglaterra não tem escalas e leva quase três horas.

Ainda no Japão, Harry mais uma vez mostrou porque é tão adorado pelo público. Cercado por jovens fãs que o chamavam de ‘lindo’, o príncipe mostrou a aliança de casado para brincar que não estaria mais disponível.

Muito querido, não?

