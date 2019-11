Boechat foi o grande homenageado em premiação

Ricardo Boechat jornalista radialista e locutor que faleceu em um trágico acidente dia 11 de fevereiro foi o grande homenageado do Prêmio Comunique-se 2019.

A cerimônia que está em sua 17ª edição aconteceu ontem (5), e contou com a presença de importantes nomes do jornalismo brasileiro como Mônica Bergamo, Milton Neves, Renata Fan e Roberto Cabrini.

Mãe e esposa de Boechat

O jornalista coleciona 18 troféus da premiação, vencendo em várias categorias e foi representado pela mãe Mercedes Boechat e sua esposa Veruska Boechat. “Ciente do vexame que dou em homenagens a ele, trouxe minha parceira pra chorar junto”, contou Veruska em sua conta no Instagram. As duas filhas do jornalista estiveram na cerimônia e também prestigiaram a homenagem feita a ele.

Familiares de Boechat se emocionaram com a homenagem prestada a ele em premiação

“Enquanto alguém tiver Ricardo na mente ele não partiu, ele está conosco para sempre”, disse emocionada Mercedes Boechat, ao subir ao palco para receber o prêmio. “Como todo ser-humano ele tinha seus defeitos e suas qualidades, mas que foi um exemplo de honradez e honestidade, lutando sempre pela Justiça, pelos menores, indignando-se com as coisas que tinha que se indignar, aplaudindo as coisas que deveriam ser aplaudidas”, ela falou, citando também as letras de Gracias a La Vida, de Mercedes Sosa (“Gracias a la vida que me ha dando tanto (Obrigada à vida que me deu tanto)), parafraseando: “Gracias a la vida que me ha dado Ricardo” (Obrigada à vida, por me ter dado Ricardo).

