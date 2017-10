Hilarie Burton acusa Ben Affleck de assédio sexual

A atriz norte-americana Hilarie Burton, famosa por sua participação no seriado “One Tree Hill”, acusou, nesta última quarta-feira (11), o ator Ben Affleck de tê-la assediado sexualmente quando ela tinha apenas 18 anos de idade.

Hilarie condenou Ben logo após o norte-americano vir à público reprovando o comportamento machista do produtor Harvey Weinstein, que também foi acusado de ter assediado e estuprado atrizes como Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie. O ator pediu desculpas pelo Twitter no mesmo dia.

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) October 11, 2017

Hilarie decidiu quebrar o silêncio após uma fã usar sua conta na rede social para relembrar um vídeo em que Ben aparece pegando no seio da atriz. “Ele também agarrou os seios de Hilarie Burton no TRL uma vez. Todo mundo esqueceu disso”, dizia a mensagem, e ela logo respondeu: “Eu não esqueci.”

O vídeo foi ao ar no programa Total Request Live, popularmente conhecido pela sigla TRL, que era transmitido pelo canal MTV. A atriz também agradeceu a fã e explicou que, na época, não tinha noção da gravidade do caso: “Eu era uma criança.” Como de costume, o assédio foi levado como uma “brincadeira” pelo programa. Veja abaixo o vídeo que registra o momento do assédio: