Hebe volta à TV com megafesta

Superação: Já está tudo pronto para a

volta trinfual de Hebe Camargo!

Foto: AgNews

Os produtores do programa de Hebe Camargo, no SBT, estão a mil por hora. Todos querem preparar uma volta gloriosa, e acima de tudo cheia de amor, para a primeira-dama da TV, que completará 81 anos no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Na mesma data, Hebe retomará seu tão querido programa. O fato é que todos desejam lhe transmitir muito carinho e aconchego, pela fibra que vem mostrando em sua luta contra o câncer no peritônio, descoberto em 11 de janeiro.

Para começar, os convidados de Hebe serão pra lá de especiais. Olha só! Ivete Sangalo, Maria Rita e Leonardo estão confirmadíssimos. Roberto Carlos participará de uma externa com a estrela. O Rei demorou a dar sua resposta ao convite porque estava esperando a liberação da Rede Globo, da qual é contratado. Mas está ansioso e feliz em poder alegrar o coração da amiga que tantas vezes declarou seu amor a ele publicamente.

Roberto, aliás, foi um dos primeiros a telefonar para a loira guerreira logo depois que ela foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o diagnóstico da doença.

O diretor do Programa Hebe, Ariel Jacobowitz, está negociando com algumas gravadoras a participação também de astros internacionais e de outros nacionais que a musa ama, pois durante o mês inteiro a atração deverá ter convidados especialíssimos. Um luxo!

Todos os detalhes da homenagem

Hebe deverá chegar aos estúdios do SBT, em São Paulo, ao meio-dia. E antes que se iniciem as gravações, às 14 horas, ela vai ganhar uma ela homenagem de sua equipe. Daniela Beyruti, diretorageral da emissora e filha de Silvio Santos, a receberá de braços abertos. Será muita emoção, na certa.

Na gravação do programa, Hebe deverá usar um modelo com bastante brilho, da grife Marchesa, que veste as estrelas do Oscar. A amiga Helena Mottin foi buscar o vestido em Nova York, nos EUA. “Ficou deslumbrante nela. Falamos agora há pouco e ela está numa alegria que só!”, revelou a empresária, que, claro, estará na platéia da atração no dia 8.

Outras amigas, como Cecília Szajman, Cláudia Moraes, Rosinha Goldfarb, Lucilia Diniz e Labibi Alves estarão aplaudindo a artista. Ao lado delas, o filho de Hebe, Marcelo Camargo, todo o elenco do SBT e representantes dos fãs clubes. “Vai ser uma grande festa”, avalia Helena. E é muito possível que o patrão, Silvio Santos, também apareça na hora do bolo com champanhe francês, evidente! O cenário da atração foi modernizado e ficou sem o elevador, que Hebe pediu para tirar. Enfim, tudo deverá estar realmente maravilhoso.

Na terça, 23 de fevereiro, a diva da TV se submeteu à terceira sessão de quimioterapia no Einstein e em seguida voltou para sua residência, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ela não teve qualquer efeito colateral e passa muito bem. “Hebe andou um pouco tristonha ultimamente, mas agora com o retorno ao trabalho é puro entusiasmo”, contou uma amiga. É isso aí! Brilhe muuuito, Hebe!