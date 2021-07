Lilibet, filha de Meghan e Harry, pode herdar título e coroa da bisavó

Sete semanas após seu nascimento, no Hospital Santa Barbara Cottage, na Califórnia, Lilibet Diana finalmente entrou para a linha de sucessão da família real. A filha do príncipe Harry e Meghan Markle fez com que seu irmão mais velho de dois anos, Archie Harrison, deixasse de ser o último da linha, ocupando o oitavo lugar.

A informação foi divulgada pelo site oficial da família real, o Royal.UK, nesta segunda-feira (26). Antes dos nomes de Lilibet e Archie, a lista ainda tem Harry, que é a sexta pessoa que pode no futuro assumir o trono da rainha Elizabeth.

Meghan Markle não aparece na lista por não ter nascido na realeza, assim como Kate Middleton e outras esposas reais, como Mike Tindall e Sarah Fergie Ferguson, Duquesa de York.

Lilibet pode cair de posição na lista se um dos seus primos, filhos de Kate e príncipe William, se tornarem pais no futuro.

Atualmente o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis ocupam as posições de três a cinco da lista, atrás de seu pai e do avô, o príncipe Charles, que é o primeiro da lista dos herdeiros ao trono britânico.

Aos 72 anos, o príncipe de Gales é o mais velho da linha e ocupa o cargo desde que sua mãe rainha Elizabeth assumiu o trono, em 6 de fevereiro de 1952.

Antes os primogênitos masculinos entravam automaticamente na linha de sucessão antes das suas irmãs, mas, em 2013, tudo mudou com uma nova emenda que permite a igualdade na lista.

Outra regra histórica removida foi do casamento de um membro da família real com um católico romano, que antes era expressamente proibido. Quem infringisse essa regra, perdia o direito à sucessão do trono. As alterações começaram a funcionar em março de 2015 e são válidas para os nascidos a partir de 28 de outubro de 2011.