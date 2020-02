Guerra dos Sexos: Roberta pede Nando em casamento

Roberta pede Nando em casamento

Foto: TV Globo/Divulgação

Inconformado com o relacionamento de Roberta (Gloria Pires) e Nando (Reynaldo Gianecchini), Kiko (Johnny Massaro) planeja com Nenê (Daniel Boaventura) o sequestro do namorado de sua mãe. E, depois de encontrar a ilha onde ficou com ele e Nando, Analú (Raquel Bertani) avisa que o plano já pode ser colocado em prática.

Enquanto isso, o interesse de Juliana (Mariana Ximenes) por Nando está a mil! Após ver umas fotos do motorista, a loirinha reconhece sentir algo por ele. Disposta a conquistar o moço, Juliana é aconselhada por Vânia (Luana Piovani) a ir atrás dele e se declarar. Dito e feito: a bela se encontra com ele, mas, tímido, Nando foge.

Em outro momento, Kiko mente para Analú e diz que os capangas não machucarão Nando durante o sequestro. Só que, mesmo com tudo encaminhado, Kiko e Nenê são flagrados por Roberta bem na hora em que combinam detalhes do plano. A executiva se enfurece, expulsa Nenê de sua casa e, de quebra, pede Nando em casamento.