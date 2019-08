A Globo deu uma baita chamada em Bruna Marquezine

Bruna Marquezine decidiu que seria sua própria empresária depois de renovar seu contrato com a Globo. A atriz estaria infeliz com uma proposta salarial abaixo do que esperava.

De acordo com o site Notícias da TV, Bruna tentou negociar, mas não recebeu o valor que gostaria. A direção da Globo, inclusive, teria dito à atriz para ela se afastar do mundo das celebridades e focar em sua carreira de atriz. A emissora teria se incomodado com a exposição exagerada da jovem.

No último Carnaval, ela se envolveu em polêmicas com o ex Neymar e a cantora Anitta. Bruna abandonou as redes sociais e o ocorrido teria manchado sua imagem. Durante uma conversa com os diretores da Globo, prometeu que viajaria para fora do país para fazer um curso de interpretação, o que não aconteceu. Ao contrário, ela viajou para um festival de música e eventos de moda, o que teria desagradado a emissora.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Uma pessoa próxima à atriz que não quis se identificar revelou que “a Grazi Massafera foi até citada como exemplo a ser seguido por outras atrizes. A Bruna entendeu que o recado tinha direção certa”.

Fim de contrato e agenciamento

Bruna enfrentou a família em junho do ano passado e estava decidida a deixar o escritório do empresário Zeca Vitorino após 15 anos. A atriz usou suas redes sociais na quarta-feira (31) para explicar como irá agenciar sua carreira.”A partir de agora, eu é que me represento como empresária e agencio minha carreira e trabalhos. A Mattoni Comunicação continua cuidando da assessoria de imprensa e imagem”.

A fase, no entanto, não deve durar muito. Neide, a mãe da atriz, teria alertado sobre os riscos de uma renovação difícil com a Globo depois das polêmicas envolvendo seu nome. Neide negociou com a filha junto à emissora e está cuidando também do retorno dela ao escritório de Vitorino. Segundo o site, o retorno da jovem estrela ao escritório já é uma certeza.

A decisão foi comemorada pelo grupo. “Agenciamento de carreiras não é assessoria de imprensa. Cada um no seu quadrado”, comentou um dos agentes.

A Globo disse que não se manifestará sobre o assunto. “Esse é um assunto interno entre a empresa e seus contratados”.

Leia mais: A homenagem de Bruna Marquezine pelo aniversário de Sasha Meneghel

+ Quem é Younes Bendjima, modelo flagrado com Bruna Marquezine

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?