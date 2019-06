Bruna Marquezine desmente print “debochando” de Neymar

A assessoria de imprensa da atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais para desmentir uma montagem em que a artista aparece debochando de Neymar. Na imagem falsa, ela teria repetido uma das frases que aparecem no vídeo em que o jogador se defende da acusação de estupro.

“Montagens e postagens como as feitas hoje simulando falsamente o diálogo por mensagem privada do Instagram com a Bruna Marquezine configuram crime virtual”, diz a mensagem.

Os dois mantiveram um relacionamento por alguns anos. Entre idas e vindas, o último término aconteceu em meados de 2018.

Leia na íntegra: