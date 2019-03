Neymar é clicado com Anitta e Bruna Marquezine desativa Instagram

Bruna Marquenize não está mais no Instagram. O perfil da atriz apareceu fora do ar na manhã desta terça-feira, 5, e as especulações não param.

É que a noite na Sapucaí foi bem agitada. A atriz, que apareceu de cabelos curtos, chegou a dar unfolow em Anitta no Instagram, que estava curtindo a folia com Neymar.

Segundo portais de fofoca, o jogador, ex de Bruna, e a funkeira estariam trocando carícias. Não se sabe se os fatos estão relacionados, mas os internautas apostam que sim.

Durante a madrugada, o ex-casal foi visto no mesmo camarote, curtindo show da Ludmilla em lugares diferentes.