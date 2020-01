Globo anuncia providências a respeito de falas ofensivas no BBB19

Durante o BBB19 exibido na noite de quinta-feira (14), Tiago Leifert pegou um minutinho do tempo do programa para falar sobre as recentes polêmicas envolvendo o reality e algumas falas ofensivas e problemáticas de participantes da casa. Além da conversa, op programa aproveitou para contar o que a Globo vai fazer com o caso.

Tiago explicou que algumas frases acabam sendo debatidas pelos próprios brothers (como os casos que Gabriela explicou a respeito de alguns termos equivocados ao se falar sobre negros), mas outros passaram sem qualquer contestação. Segundo o apresentador, os vídeos com esses momentos já estão com as autoridades competentes, que analisarão o conteúdo e tomarão as providências necessárias.

Após o veredito das autoridades, a Globo tomará uma decisão a respeito do destino dos envolvidos no jogo, sempre com transparência com o público. O apresentador ainda lembrou que a emissora tem uma campanha contra o preconceito, e que é visível nos Estúdios Globo a inclusão e o respeito à diversidade.

O jeito é acompanhar para ver no que vai dar isso.