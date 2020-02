Giovanna Antonelli: “Acho bacana representar a classe das ‘delegatas'”

Giovanna Antonelli vive a delegada Helô em “Salve Jorge”

Foto: TV Globo/Divulgação

Em uma entrevista ao site oficial da novela “Salve Jorge“, da Rede Globo, Giovanna Antonelli contou que está curtindo interpretar Helô, a delegada linha dura – mas cheia de estilo – da trama. “Acho bacana representar a classe das ‘delegatas’. Helô vem com um pacote familiar, que é para contar a história dela. Aos poucos vamos entendendo essa relação difícil que ela tem com a filha, que por algum motivo elas se desligaram e a filha foi morar com o pai. Mas isso são coisas que a gente vai descobrindo ao longo dos capítulos”, disse a atriz ao site.

Giovanna também falou do trio que forma com Alexandre Nero, que vive seu ex-marido, e Mariana Rios, que interpreta sua filha na novela. “Eu adoro a Mari e o Nero. A gente faz uma parceria muito bacana. É maravilhoso”, afirma.

A atriz aprova o jeito feminino e cheio de estilo de sua personagem, mas garante que não se parece muito com ela. “Sou vaidosa, sou ‘mulherzinha’. Também tenho esses momentos, mas não como a Helô. Como toda mulher, nós temos ataques de consumismo vez ou outra. Depende do período da vida, do ano. Mas no geral, sou bastante conservadora mesmo”, contou ao site da novela.