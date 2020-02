Gerson revela seu segredo em “Passione”

Gerson conversa com o psiquiatra Flávio Gikovate

Foto: TV Globo/Divulgação

Foi finalmente revelado nesta segunda-feira (29.11.2010) o misterioso segredo de Gerson, personagem vivido pelo ator Marcello Antony na trama global “Passione”.

Em conversa no consultório do psiquiatra Flávio Gikovate, Gerson contou que despertou “muito cedo” para o sexo, se interessando principalmente por notícia dos cadernos policiais de jornais sobre estupros e outros abusos. O vício seguiu para a adolescência, quando conheceu revistas de conteúdo explícito.

Mais tarde, sua curiosidade o levou a sair de casa, em busca de cenas reais. “Nunca fui homossexual, mas banheiros públicos e fétidos me atraiam. Queria ver os homossexuais fazendo sexo, me fascinava aquela coisa suja, proibida”, confessou. “Freqüentava infernos para sentir o cheiro, ver e sentir o perigo.”

Apenas uma vez Gerson seguiu a diante com a fantasia, quando encontrou com uma prostituta em um parque deserto de São Paulo. Barrados pela polícia, ele acabou sem dinheiro, que foi levado pelos policiais, junto com seus documentos e cartões de crédito. “Eles tinham meu nome, meu endereço, tive muito medo de ser ameaçado”, afirmou.

Apavorado com a possibilidade de perder seu trabalho como piloto profissional, Gerson deixou de sair, mas encontrou um novo mundo de sexo na internet. “Eu entrei em todos os sites de sexo que encontrei. Quanto mais nojento, mais pavoroso, mais prazer me dá”, resumiu.

Quando Diana (Carolina Dieckmann) descobriu seu segredo, Gerson garantiu que ficou “apavorado”. “A minha vontade era de morrer bem ali, mas quando ela começou a gritar e eu tampei a boca dela com a minha mão, eu senti novamente um prazer mórbido. Me senti atraído por ela, quase a violentei.”

Envergonhado, Gerson chorou em desespero para o médico: “Eu não sei como parar com isso!”.

Mais adiante no mesmo capítulo, Flávio Gikovate explicou que a doença de Gerson é bem mais comum do que se imagina. No caso do personagem, ela está relacionada ao abuso que ele sofreu na infância – e que o piloto já havia revelado ao psiquiatra em capítulo exibido em outubro de 2010.

