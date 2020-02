Flor do Caribe: Ester descobre que Hélio é cumplice do sogro

Ester tenta fazer Hélio contar a verdade

Certa de que Hélio (Raphael Viana) assumiu a culpa pelo sequestro de Samuel (Juca de Oliveira) no lugar de Dionísio (Sérgio Mamberti), Ester (Grazi Massafera) procura o jovem. Na esperança de colocar o velho na cadeia, ela tenta convencer o ambicioso jovem a falar a verdade, mas nada adianta. No entanto, sua esperança reascende depois de uma conversa com Zuleika (Gisele Alves). Magoada com Hélio, depois de ter sido mais uma vez humilhada, ela decide se vingar. A doméstica conta à loira que ouviu Dionísio dizer a um de seus comparsas que Hélio receberá R$ 10 milhões pra assumir a culpa e ir pra prisão em seu lugar.