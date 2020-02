Fina Estampa: Tereza Cristina planeja a morte de Quinzé

Quinzé será a vítima de Tereza Cristina

Foto: TV Globo/Divulgação

Depois que flagrou a mãe dormindo com Pereirinha (José Mayer), o encanado Renê Junior (David Lucas) nunca mais foi o mesmo. O garotão entra na maior crise e pede a Renê (Dalton Vigh) que o deixe viver com ele, pois não suporta mais a mãe. Acontece que o chef não quer o filho residindo em um hotel. Ele discute o problema com Griselda (Lilia Cabral) que convida o amado para morar em sua mansão com o herdeiro. Apaixonado, mais que depressa, Renê aceita a proposta.

Mal sabem, ele e a ex-bigoduda, que tal decisão fará a jacaroa do Nilo se sentir roubada mais uma vez e subir nas tamancas de tanta raiva. Porém, quando o ex-marido a procura para expor a decisão, ela disfarça dizendo que permitirá a mudança do filho a fim de que o rapaz perceba que o verdadeiro lugar dele é na mansão da família. Mas ardendo em puro ódio, no dia seguinte Tereza Cristina chama Ferdinand (Carlos Machado) e ordena que ele consiga uma cobra venenosa, das mais peçonhentas, e coloque no carro de Amália (Sophie Charlotte). Diante da promessa de uma noite de amor espetacular, o segurança do condomínio aceita o serviço sujo mais uma vez e encontra uma víbora com mordida fatal.

Quando dirige até o seu trabalho na loja de cremes, a moça é surpreendida pela cobra e capota o carro várias vezes. Por sorte e proteção divina a jovem escapa sã e salva e a cobra desaparece pela janela no local do acidente. Claro que Griselda desconfia da rival e diz isso ao namorado. Mas Renê não consegue admitir que Tereza Cristina seja capaz de uma tentativa de assassinato. Ele ainda prefere tratá-la como uma perua mimada e não como a psicopata disposta a tudo para se vingar. Um erro que lhe custará muito caro.

Enquanto isso, a vilã das vilãs começa a engendrar um outro plano, que desta vez deverá ser infalível e ainda mais maligno, para acabar com Quinzé (Malvino Salvador), o braço direito de Pereirão. De novo, ela chama Ferdinand e o seduz para que ele mate o rapaz com requintes de crueldade jamais vistos. Enquanto combinam os detalhes do crime, os dois sádicos se divertem imaginando a dor de Quinzé e o desespero de Griselda.